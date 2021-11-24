Единый центр по работе с трудными подростками предложили создать в России

Единый центр по работе с трудными подростками должен появиться в России. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Один из проектов, который я буду реализовывать в статусе уполномоченного, — это как раз создание единого центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями, с суицидальными проявлениями, и здесь это будет планомерная работа», — приводит РИА «Новости» слова Львовой-Беловой во время рабочей поездки в Новосибирск.

Она отметила, что все тонкости работы такого центра учтут в законе, а при его создании возьмут на вооружение действующие в регионах инструменты. По словам омбудсмена это должна быть система, к которой подключат коммерческие организации и государственные центры для подростков, чтобы оказавшийся в трудной ситуации ребенок мог воспользоваться всеми ресурсами помощи, которые есть в стране.

Мария Львова-Белова заняла пост детского омбудсмена при президенте России в конце октября. Она воспитывает девятерых детей и опекает 13 детей с инвалидностью.