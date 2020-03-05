Единый регистр пациентов с хроническими болезнями предложили создать в России

Авторы инициативы уточнили, что в базу необходимо внести информацию о пациентах, расходах на их лечение и его эффективности.

«У нас существует проблема с лекарственным обеспечением и сведением регистров на местах: не все пациенты учитываются, у нас не всегда региональные власти заявляют этих пациентов на обеспечение лекарствами. Те регистры, которые каждый регион имеет, во-первых, даже между собой не комплементарны, не согласованы в своих программах. Кроме того, они очень по-разному ведутся», — пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По его словам, в «Единый реестр пациентов» нужно добавить данные о 300 тысячах человек. Занесением сведений займутся лечащие врачи.