Общество 30 ноября 2022, 11:06 Единый реестр риелторов может появиться в России

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать единый реестр риелторов. Об этом написал RT.

По словам политика, отсутствие в России специальных правовых норм в сфере риелторской деятельности приводит к серьезным рискам для потребителей. Люди сталкиваются с недостаточно профессиональными агентами, а также с отсутствием эффективных мер контроля.

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«Направляю вам для дачи заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона „О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью“, — говорится в тексте письма.

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