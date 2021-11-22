Единый реестр нуждающихся в жилье предложили создать в России

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который позволит ускорить выдачу жилья нуждающимся россиянам. Парламентарии предложили создать единый реестр льготников и стоящих в очереди на выдачу квартир. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Как рассказала заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, сейчас в России нет единого порядка обеспечения жильем льготников. Она напомнила, что на помощь государства с квартирой могут рассчитывать 140 категорий жителей страны.

По словам Разворотневой, критерии оказания помощи не всегда основываются на принципе нуждаемости, поэтому этот реестр необходим. Депутат также призвала развивать рынок наемного жилья в стране за счет выкупа помещений и передачи их профильным ведомствам.

«Сейчас доля наемного жилья в России не превышает 10%. При этом, например, в Германии она составляет 57%, в Нидерландах — более 43%, а в Австрии — 42%», — цитирует издание Разворотневу.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что соблюдение прав человека на жилье обсудят 24 ноября на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. В конце октября правительство запустило льготную ипотеку для строительства частного дома. Эта программа поддержки будет действовать до июля 2022 года.