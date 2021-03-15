Единый оклад для молодых учителей предложили установить в России

В Госдуме предложили ввести единый федеральный оклад молодым педагогам в возрасте до 35 лет. Депутат Елена Строкова считает, что в среднем по России молодым специалистам нужно назначить стартовую зарплату в размере полутора-двух МРОТ.

Письмо с предложением она направила на имя зампреда правительства Дмитрия Григоренко, копия документа оказалась в распоряжении RT.

«Предлагаю закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие „молодой педагог“, внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ», — предложила Елена Строкова.

Депутат Госдумы отметила, что такую меру нужно ввести из-за различий уровня МРОТ по стране. Это повысит престиж профессии, а также позволит молодым специалистам оставаться работать в своем регионе.

Установить единый оклад Строкова предлагает в рамках закона «О внесении изменений в ТК РФ», согласно которому правительство может утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, размер окладов, ставок заработной платы.

Ранее Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы. Они должны были пройти среди школьников 4, 5, 6 и 11-го классов с марта по май.