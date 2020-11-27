Единый номер телефона для справок по коронавирусу ввели в регионах России

В России появился единый номер телефона для звонков по коронавирусу. С его помощью можно вызвать врача на дом или скорую. Набрать нужно будет 122, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию: поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению», — привел ТАСС слова вице-премьера.

По словам Чернышенко, единый номер телефона заработал уже в 27 субъектах страны. Власти готовы оказывать регионам техническую и финансовую поддержку. При этом вице-премьер отметил, что главное — вовлеченность глав субъектов в организацию и контроль работы.

«Это двустороннее движение, при нашей поддержке губернаторы должны действовать в интересах каждого человека», — заявил Чернышенко.

Кроме того, вице-премьер поручил Минцифры сделать бесплатными звонки в медицинские учреждения, которые работают с коронавирусными пациентами. Эту работу министерство должно будет выполнить совместно с операторами связи.