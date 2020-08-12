Единый номер 112 заработает по всей России с 2021 года

Единый номер службы спасения 112 заработает по всей России. Это случится уже в следующем году, заявил на заседании глава правительства Михаил Мишустин.

«Планируем, что в следующем году Система-112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций», — передают слова Мишустина «Известия».

Система-112 в Московской области существует уже давно, с 1 июня 2015 года. На сегодняшний день это самая масштабная система в России. В ней работают более 3,6 тысячи специалистов. За пять лет операторы приняли и обработали более 33 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья.

Весной в Системе-112 появилась новая функция — «Связные контакты». Она позволяет жителям региона узнавать местоположение родных. Также пользователи смогут узнавать местоположение человека на интерактивной карте и установить зоны, где должен быть человек. Когда человек будет в зоне или покинет ее, пользователь получит рush-уведомление.