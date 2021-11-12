Единый негосударственный пенсионный план для самозанятых предложили создать в России

Вопрос создания единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых, которые работают на крупных платформах, обсудили на совещании с участием нескольких министерств, Федеральной налоговой службы (ФНС) и крупнейших российских онлайн-площадок. Об этом сообщила газета «Известия».

Смысл инициативы состоит в том, чтобы перечислять часть доходов самозанятых в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Речь идет о платформенной занятости, когда физическое лицо не является наемным сотрудником, зато выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги.

Такой человек оформлен как индивидуальный предприниматель (ИП) или самозанятый. Самозанятые, в отличие от ИП, не должны платить страховые взносы. Соответственно, среди них мало людей, которые откладывают деньги на пенсию. Таким образом, они в будущем могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию, отметила газета.

Сейчас же предлагается, чтобы платформа с согласия сотрудника удерживала часть его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов, позже эти средства должны быть направлены на единый счет занятого в НПФ. Компании также могут делать дополнительные пенсионные отчисления за свой счет, это позволит софинансировать накопления.