Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работать в регионе

В Московской области заработал единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Специалисты готовы рассказать о службе родовспоможения в регионе и ответить на все интересующие вопросы.

«Мы запустили новый call-центр по родовспоможению в Подмосковье. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора „Я родился в Подмосковье“ и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам», — рассказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Позвонить в единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20:00. Звонок бесплатный.