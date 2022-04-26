Единый Фонд пенсионного и соцстрахования появится в России к 2023 году

В России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Он должен быть готов к работе к 1 января 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Сейчас кабмин активизировал разработку нормативной базы для создания такого фонда. Объединение функций ПФР и ФСС должно сделать социальные выплаты более быстрыми и удобными для россиян.

Минтруд до 5 мая должен представить в правительство график разработки законодательной базы для нового фонда. Взносы в него будут совершаться единым платежом и по единому тарифу. Планируется, что фонд должен быть готов к работе к 1 января 2023 года.

В пресс-службе пояснили, что реформа проводится в рамках проекта по созданию социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате все социальные выплаты будут предоставляться максимально оперативно и удобно, заключили в кабмине.