Единый федеральный реестр турагентств заработал в России. Зачем он нужен

Единый федеральный реестр турагентств теперь функционирует в России. Об этом в своем Теlеgrаm заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Теперь турагенты могут продавать туры, которые формируют операторы. Валуев отметил, что реестр туристических операторов уже давно работает в стране.

«Отмечу, что все предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность, до 30 июня 2022 года должны внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентств. При несоблюдении этого условия турагенты работать не смогут», — написал депутат.

Он добавил, что исключение данных о турагенте из реестра, остановка его полномочий по продвижению и продаже туристического продукта не прекращают действия ранее заключенных договоров. Кроме того, компанию не освобождают от обязанности обеспечить клиентам услуги по договору.

Такие изменения помогут людям уберечься от мошенников и получить безопасный и качественный отдых, заключил Валуев.

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