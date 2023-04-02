Общество 02 апреля 2023, 02:13 Единый федеральный проект по оздоровлению водоемов появится в России «Известия»: единый федеральный проект создадут в России для спасения рек и озер Pxhere

Читать 360tv в

Новый федеральный проект по оздоровлению рек и озер создают в России. Его предполагается осуществлять в 2025–2029 годах, сообщили «Известия».

Основой этого проекта станут три федеральных программы по оздоровлению водоемов. В рамках него планируется начать работу над Волгой, Байкалом и другими крупными водными объектами и их бассейнами.

Реклама

«В перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень <…> Таким образом, проект охватит практически 85% населения России, проживающих в бассейнах этих рек», — сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

При создании данного проекта будет учитываться опыт работы по водным объектам в рамках нацпроекта «Экология». В Минприроды объяснили, что в федеральный проект войдут средние и малые реки. Участие в проекте примут все регионы России. При этом будет продолжено строительство и модернизация очистных сооружений, очистка берегов от мусора и так далее.

Срок действия федерального проекта составит пять лет, он вступит в силу с 2025 года.