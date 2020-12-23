Единый день голосования оставили в сентябре

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в обозримом будущем единый день голосования в России останется в сентябре.

Она добавила, что онлайн-голосование по всей России может начаться в 2024 году. Об этом написал ТАСС. В пяти-семи регионах такой формат, возможно, заработает на выборах-2021, уточнило РИА «Новости».

Традиционно в сентябре в России проходят выборы разных уровней. На них выбирают губернаторов, депутатов и других представителей исполнительной власти.

В 2020 году единый день голосования прошел 13 сентября. Выборы разного уровня состоялись в 83 регионах. Выбирали 20 глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов в 11 регионах. Впервые в истории РФ избиратели могли голосовать в течение трех дней: 13 сентября было основной датой, 11 и 12 дополнительными. Памфилова назвала выборы достойными, организованными и спокойными.

В середине декабря Центризбирком призвал региональные власти отказаться от проведения голосования во дворах. Глава ЦИК напомнила, что власти разрешили «голосование на пеньках» во время выборов по поправкам к Конституции РФ из-за сложной эпидемической ситуации в стране.