Общество 14 декабря 2022, 17:11 Единых карт петербуржца в этом году выдали на 30% больше

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В текущей году увеличился спрос на оформление Единой карты петербуржца. В этом году Сбербанк выдал на 30% карт больше по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил сайт piter.tv.

Отмечается, что всего в 2022 году было оформлено порядка 285 тысяч карт, а это на 80 тысяч карт больше, чем Сбербанк оформил в 2021 году.

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Такой спрос на Единую карту петербуржца объясняется ее выгодными условиями и многофункциональностью.

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