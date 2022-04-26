Единые требования к безопасности детсадов и школ призвали принять в Госдуме

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что руководителям детсадов и школ необходимо принять единые требования к безопасности учреждений. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Таким образом депутат прокомментировал стрельбу в детском саду в Ульяновской области.

«Все школы и детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря отдыха, центры дополнительного детского образования разделены на четыре категории опасности. Чем выше риски, тем больше требований. Эти объекты должны охраняться частными охранными организациями или Росгвардией. В этом же детском саду охранника вовсе не было: только тревожная кнопка, но ее просто некому нажимать. Некому остановить злоумышленника, некому досмотреть потенциального нарушителя», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что образовательные организации несут полную ответственность за безопасность на своей территории. В каждой школе и детском саду, на его взгляд, должен быть высококвалифицированный персонал охраны.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области мужчина устроил стрельбу в детском саду. В результате погибли четыре человека.