Единые правила для граффити предложили учредить в российских городах

В российских городах необходимо создать единые правила размещения граффити, стрит-арта и других объектов уличного искусства. С таким предложением к министру культуры Ольге Любимовой обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом написал RT.

Крупник отметил, что системного рецепта для этого пока не разработано. При этом в городах время от времени появляются как настоящие произведения уличного искусства, которые нравятся гражданам и украшают город, так и несанкционированные граффити.

«В данном случае, надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества», — отметил он.

По словам Крупника, такой шаг позволит навести порядок в художественном оформлении городов, а также вдохновит современных художников на активное самовыражение.