Единые критерии для многодетных семей предложили ввести в России

Большинство многодетных семей в России просят распространить некоторые региональные льготы и меры поддержки на всю страну. Наиболее важные, по их мнению, это получение денег вместо земельного участка, субсидии на монтаж газопровода и скидки на образование детей. О том, может ли такой закон появится в России, рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева, сообщила «Парламентская газета».

По словам Окуневой, в проведенном опросе участвовали все регионы. В большинстве из них многодетной считается семья из трех и более детей в возрасте до 18 лет. В нескольких субъектах критерии многодетной семьи даже расширены.

Властям удалось выявить самые распространенные меры поддержки в регионах. В некоторых из них семьи получают компенсацию за коммунальные услуги, в других имеются льготы на проезд в общественном транспорте. Некоторые субъекты получают региональный маткапитал помимо федерального.

Семь регионов России предоставляют многодетным семьям денежную помощь вместо земельного участка. А еще в шести — родители-предприниматели или фермеры также имеют поддержку от местной администрации.

Так, фракция «Единая Россия» по итогам мониторинга планирует подготовить документ, в котором будут отражены интересы многодетных семей. Благодаря ему можно будет создать единое удостоверение для семей, имеющих трех и более детей.

Такой закон, по словам Окуневой, необходим ещё и потому, что указ президента, на который сейчас опираются региональные власти, вышел более 20 лет назад. При этом он не везде выполняется. Сейчас надо прописать финансовую помощь на федеральном уровне, если сами регионы не имеют такой возможности поддерживать все семьи одинаково.

Депутаты Комитета по вопросам семьи, женщин и детей полагают, что необходимо сделать исключение для семей с детьми-инвалидами. По их мнению, они должны иметь гарантии на любые пособия, даже если их доходы выше установленного критерия.

В Госдуме также предлагают заменить получение земельного участка на выплату денег. Некоторые семьи стоят в очереди по пять лет, а выделенный участок так и не получают. Если же регион не может выделить его, то обязан предоставить субсидию, заключила Окунева.