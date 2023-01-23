Общество 23 января 2023, 12:03 Единые игры для людей с особенностями интеллектуального развития начались в Казани

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В Казани дали старт спортивному мероприятию для людей с особенностями интеллектуального развития — Единым играм. Об этом сообщило ОТР.

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В Единых играх принимают участия около двух тысяч человек. Причем самому юному из них всего девять лет, а самому старшему — 52 года. Они соревнуются в более чем 20 летних и зимних дисциплинах. Среди них как классические, так и необычные, такие как бег на снегоступах.