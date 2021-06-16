В России могут создать единую национальную платформу видеонаблюдения. Она объединит все умные камеры, работающие в городах страны.

На разработку платформы планируется направить 250 миллиардов рублей за пять лет. Источником финансирования может стать ВЭБ.РФ. Разработкой системы займется совместная структура Ростеха и «Ростелекома», ООО «Национальные технологии». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

«Предполагается, что ГИС „Национальная платформа видеонаблюдения“ станет составной частью обновленного АПК „Безопасный город“», — рассказала изданию генеральный конструктор системы «Безопасный город» Оксана Якимюк.

При создании «Национальной платформы видеонаблюдения» будут использовать московский опыт, однако придумают другой подход. Сейчас в столице системы видеонаблюдения отправляют непрерывным потоком видео в Центр обработки данных (ЦОД). Камеры для новой системы будут оснащены вычислительными модулями, с помощью которых устройства будут самостоятельно распознавать подозрительные ситуации, после этого направлять видео в ЦОД.