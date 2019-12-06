Единую систему оплаты труда учителей предложили в Совфеде

Зарплаты учителей нужно привести к единому знаменателю. Для этого следует создать общую для России систему оплаты их труда. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Совет Федерации намерен обратиться к правительству, чтобы то распорядилось проработать тему учительских зарплат в рамках нацпроекта «Образование». Реализация этого проекта может занять, по предварительным оценкам, около одного года, сообщила газета «Известия». Как считают в профессиональном сообществе, зарплата учителей должна быть в два раза больше минимального размера оплаты труда. Или, как минимум, не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

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Одна из основных проблем, волнующих сегодня школьных педагогов, — это отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы. Если следовать законодательству, систему оплаты труда в конкретном образовательном учреждении устанавливает его учредитель. Как правило, это муниципалитет.

«Вопрос нормирования оплаты труда фактически осуществляет субъект России», — напомнил Смирнов.

По его словам, такое положение дел совершенно недопустимо. Хотя бы потому, что каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт. Следовательно, и оплату за свой труд учитель должен получать такую, что будет рассчитана на основе единых принципов, добавил сенатор.