Единую платежку ЖКХ решили ввести в России. Она может появиться весной 2020 года
Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержатьПодробнее
Как рассказал РИА «Новости» автор инициативы и первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, сейчас свое заключение по новому законопроекту должно сделать правительство. После этого ожидается, что первое чтение документа состоится в эту осеннюю сессию.
«Ко второму чтению будут поправки, которые будут раскрывать суть законопроекта, и мы сразу это планируем. Поэтому я думаю, что второе и третье чтения уйдут на весеннюю сессию, потому что это существенные процедуры», — сказал Пахомов.
Он отметил, что поправки к законопроекту будут касаться ответственности за недосбор денежных средств и распределения платы за ЖКУ. Поправки будут преимущественно техническими, но они «важны в раскрытии сути».
Законопроект разработали в Минстрое и 19 июня 2019 года внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно ему, новая платежка будет называться единым платежным документом (ЕПД).