Единую платежку ЖКХ решили ввести в России. Она может появиться весной 2020 года

Благодаря единой платежке россияне смогут оплачивать все услуги ЖКХ по одному документу. Законопроект уже внесли в Госдуму и должны рассмотреть в первом чтении в ближайшее время, а принять новые правила могут уже весной 2020 года.

Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержать Подробнее

Как рассказал РИА «Новости» автор инициативы и первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, сейчас свое заключение по новому законопроекту должно сделать правительство. После этого ожидается, что первое чтение документа состоится в эту осеннюю сессию.

«Ко второму чтению будут поправки, которые будут раскрывать суть законопроекта, и мы сразу это планируем. Поэтому я думаю, что второе и третье чтения уйдут на весеннюю сессию, потому что это существенные процедуры», — сказал Пахомов.

Он отметил, что поправки к законопроекту будут касаться ответственности за недосбор денежных средств и распределения платы за ЖКУ. Поправки будут преимущественно техническими, но они «важны в раскрытии сути».

Законопроект разработали в Минстрое и 19 июня 2019 года внесли на рассмотрение в Госдуму. Согласно ему, новая платежка будет называться единым платежным документом (ЕПД).