Общество 16 января 2023, 04:48 Единую платежку за ЖКУ захотели ввести в России «Известия»: в России могут ввести единый платежный документ за услуги ЖКХ freepik

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В России могут ввести единую форму платежки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В квитанции будут учтены показания квартирных и общедомовых счетчиков. «Известия» разбирались в преимуществах единой платежки для ЖКУ.

Сейчас в квитанции указана только показания квартирных счетчиков и общая сумма расходов на общедомовые нужды без подробной разбивки. Россияне не понимаю, за что они платят.

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В Министерстве строительства и ЖКХ «Известиям» пояснили, что для реализации данной инициативы необходимо перейти на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Данная мера нацелена на повышение качества услуг, прозрачности платежей и снижение расходов на печать и доставку квитанций на бумажных носителях.

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«Единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

В Госдуме высказали предложение разрешить платить за услуги ЖКХ средствами материнского капитала. Возможность оплачивать счета маткапиталом даст возможность направить часть освободившихся денег на развитие и содержание детей.