Эксклюзив 19 декабря 2023, 18:22 Единую норму для детских новогодних подарков разработает Роспотребнадзор Депутат Гусев объяснил единую норму подарков для детей заботой о здоровье РИА «Новости»

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Детские новогодние подарки должны быть не только вкусными, но и приносить пользу. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, выступивший с инициативой привести содержание новогодних подарков для детей к единому стандарту.

Он пояснил, что в последнее время участились случаи детской аллергии, а также непереносимости глютена и лактозы. Поэтому нужно, чтобы ничего вредного для ребенка в подарочных наборах не оказалось.

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«Подарки должны быть не только вкусные, не только радостные, но еще и здоровые. Поэтому мы попросили Роспотребнадзор разработать такие стандарты для наборов, чтобы они детям несли и радость и здоровье», — заявил Гусев.

Депутат добавил, что в свете сложной экономической ситуации, все подарки российские дети должны получить за счет государственного бюджета и раздавать в школах и детских садах.

«Просто родителям нужно выполнить желание ребенка из письма Деду Морозу, а тут еще нужно скидываться на подарок в школе, а если ребенок еще и в секцию ходит, то еще и там. Поэтому мы предложили выдавать подарки за счет бюджета», — добавил Гусев.

Он подчеркнул, что вместе соавторами инициативы передал идею в правительство. Пока она находится на рассмотрении.