Единую базу медосмотра иностранцев создадут в России

Роспотребнадзор разработал проект системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит быстро выявлять заболевших иностранцев для их отправки на родину. Законопроект об этом появился на портале проектов нормативно-правовых актов.

По мнению Роспотребнадзора, этот проект оптимизирует раннее выявление иностранцев или лиц без гражданства, которые могут являться носителями возбудителей инфекций, если они могут быть источником распространения болезней. Речь идет в том числе о болезнях, которые представляют опасность для окружающих. Это позволит ускорить депортацию таких людей из страны.

Также новая система призвана обеспечить взаимодействие Роспотребнадзора с Минздравом, органами местного самоуправления из сферы охраны здоровья, а также с организациями, располагающими данными о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В структурном плане система включает централизованное хранилище данных и несколько подсистем: сбора и передачи данных, аналитической обработки данных, представления данных, информационной безопасности, учета иностранных граждан или лиц без гражданства и электронную медицинскую книжку.

Постановление, если его примут, вступит в силу уже 31 октября.