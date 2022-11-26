Общество 26 ноября 2022, 20:06 Единую базу для уплаты обязательных соцвзносов установили на уровне 1,9 млн рублей Правительство установило единую базу для соцвзносов на уровне 1,9 млн рублей в 2023 году РИА «Новости»

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В России установили единую базу для уплаты обязательных социальных и пенсионных взносов в 2023 году на уровне 1,917 миллиона рублей за год. Распоряжение правительства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

В этом году базу для начисления взносов в ПФР и ФСС установили на уровне 1,565 миллиона рублей и 1,032 миллиона рублей соответственно.

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Все социальные выплаты в России вскоре будут централизованы через Социальный фонд России. Его образуют после объединения Пенсионного Фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования. Решение создать такую структуру приняли в рамках проекта создания социального казначейства в стране.

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Замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов ранее заявлял, что сэкономленные от слияния фондов средства пойдут на повышение пенсий. Социальный фонд начнет работать 1 января 2023 года.

После объединения фондов жители страны будут получать положенные выплаты в установленные сроки. Их можно оформить по одному заявлению.