    06 марта 2020, 18:38

    Единственным государственным языком в ДНР признали русский

    Ольга Ломакина

    Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики признал русский язык как единственный государственный. Это закреплено в Основном законе. На заседании Народного совета соответствующее предложение главы ДНР Дениса Пушилина поддержали единогласно. Об этом сообщил Daily Storm.

    До этого времени в ДНР статус государственного имели два языка — русский и украинский. При этом «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».

    Изменения вступят в силу после того, как указ будет подписан главой ДНР и обнародован на сайте Народного совета.

    «Для большинства жителей ДНР русский язык является родным — большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает», — подытожил Денис Пушилин.

    По данным сайта «Утро.ру», депутаты также проголосовали за обучение в школах на русском языке. Однако при этом глава ДНР при Народном совете Алексей Сухинин отметил, что возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей учащихся сохраняется.

    В Киеве решение Народного совета не признают.