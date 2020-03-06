Единственным государственным языком в ДНР признали русский
До этого времени в ДНР статус государственного имели два языка — русский и украинский. При этом «применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации».
Изменения вступят в силу после того, как указ будет подписан главой ДНР и обнародован на сайте Народного совета.
«Для большинства жителей ДНР русский язык является родным — большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает», — подытожил Денис Пушилин.
По данным сайта «Утро.ру», депутаты также проголосовали за обучение в школах на русском языке. Однако при этом глава ДНР при Народном совете Алексей Сухинин отметил, что возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей учащихся сохраняется.
В Киеве решение Народного совета не признают.