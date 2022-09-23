«Единственный защитник». Житель Луганска высказался за вхождение Донбасса в состав России | 360°

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«Единственный защитник». Житель Луганска высказался за вхождение Донбасса в состав России

Житель Луганска заявил, что вхождение в состав России станет спасением для Донбасса

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Украинские военные уже долго стреляют по Донбассу, это нужно немедленно прекратить, рассказал житель Луганска. По его словам, вхождение республик в состав России является единственным выходом из сложившейся ситуации.

«Единственный защитник Донецкой и Луганской республик — это Российская Федерация. Украинские власти обстреливают наши города, районы, этого не должно быть», — заявил молодой человек. Он отметил, что единственный шанс на спасение жителей Донбасса — вхождение в состав России.

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С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей состоятся референдумы, участники которых проголосуют по вопросу присоединения к РФ. Жителям указанных регионов, которые сейчас находятся в России, помогут проголосовать. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, к этому подключат избирательные комиссии в российских субъектах.

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Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будет работать несколько участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Луганск

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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