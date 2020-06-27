Единственный в России корги-полицейский ушел на пенсию

Корги по кличке Рыжий, который служил в нижегородской транспортной полиции, ушел на заслуженный отдых. Полицейские вели от его имени страницу в Instagram.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!» — говорится в сообщении в соцсети.

Рыжий «заявил», что скучать на пенсии ему не придется. Он «продолжит заниматься спортом» и «собирается освоить танцы». Его напарник — пес Зингер — и проводник по имени Ольга продолжат службу.

«И совсем скоро (после окончания специального обучения) к ним присоединится Фантик. Помните, я вам о нем рассказывал? Замечательный черный пес с отменным нюхом!» — рассказали от имени Рыжего в полиции.

Страница единственного корги-полицейского в России существует чуть больше года. За это время на нее подписались более 12,5 тысячи человек. Рыжий «рассказывал» о своей службе, «развенчивал мифы» о полицейских собаках и «делился» фотографиями и видео.