Единственный приют для аистов появился в Псковской области

«Когда мне исполнилось 30 лет, я поняла, что хочу переехать из города в деревню. Я родилась в Ростове-на-Дону и никогда раньше не жила в селе. В то время я работала в ростовском зоопарке и преподавала в вузе, но решила найти себе работу по специальности в каком-нибудь заповеднике. В итоге я оказалась в национальном парке «Смоленское поозерье», — рассказала Сиденко.

Специалист отметила, что травмированные аисты и другие птицы приезжали на лечение со всей области.

«Чаще всего помогать в Смоленской области приходится аистам и лебедям-шипунам. Аисты часто травмируются, когда учатся летать. Неудачные приземления могут привести к растяжениям и переломам, иногда страдают крылья. А еще каждый год мы сталкиваемся с птицами, которые по какой-либо причине не улетели на юг. В условиях нашей зимы выжить аисты не могут. Но эти птицы живут рядом с людьми и могут прийти к ним за помощью. Были случаи, когда аисты жили у подобравших их людей несколько лет», — пояснила она.

Спустя несколько лет Сиденко пригласили работать в Псковской области. Так, орнитолог стала помогать птицам сразу в двух областях, а в Псковской даже открыла реабилитационный центр.

«Это была моя давняя мечта. Я думала о создании такого центра еще в „Смоленском поозерье“. Там у меня появился любимый аист — Варечка. Мне привезли ее поздней осенью. Она была очень слабенькая, но нам удалось ее выходить. А потом птица привыкла ко мне и не захотела улетать на юг. Так и жила с нами как член семьи на протяжении 11 лет. И вместе с нами переехала в Псковскую область. Но случилась беда: в закрытый вольер пробралась лиса и загрызла ее. Я очень долго переживала, а потом решила, что Варечку уже не вернуть, а вот другим аистам я помочь смогу», — заявила Сиденко.

По словам орнитолога, она вместе с единомышленниками создала проект «Построим дом для аистов». Деньги для него собрали при помощи краудфандинга. В настоящее время центр функционирует на пожертвования неравнодушных людей.

«На собранные средства мы построили помещение для зимовки. В первый год у нас там перезимовали 15 аистов, а в эту зиму их уже 38. Нашему центру немного больше года, и за это время через него прошли 60 птиц. Тут мы их лечим, ухаживаем за ними и ставим на крыло. 17 аистов удалось вернуть в дикую природу», — добавила Сиденко.

До сих пор в России не было подобного приюта для аистов. Однако специалист надеется, что они начнут появляться и в других регионах.

«Считается, что аисты приносят счастье, поэтому люди стараются помочь попавшим в беду птицам. Но им просто некуда обратиться, чтобы птицу смогли осмотреть и вылечить при необходимости. Я мечтаю, что со временем появится целая сеть таких центров, как наш. Особенно они нужны в областях, где много аистов. Это в первую очередь Калининградская область. Вторая по гнездовой численности — Псковская. А далее Смоленская, Брянская, Тверская. Пока наш центр один, и мы принимаем птиц и из Псковской области, и из ближайших регионов», — заключила Сиденко.