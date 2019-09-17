Единственный президент Крыма вернулся в Россию после инсульта в Турции
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков вернулся в Россию после инсульта на отдыхе в Турции. Об этом сообщила газета «Известия».
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Дочь Мешкова Марианна поблагодарила всех неравнодушных за помощь и поддержку. Она добавила, что сейчас Мешков находится у себя дома в подмосковном Красногорске.
В начале сентября сообщалось, что у единственного в истории Крыма президента Юрий Мешков случился инсульт в Турции, где он отдыхал с женой.
После этого политик впал в кому. Через некоторое время Мешков почувствовал себя лучше, и его смогли доставить на родину.
73-летний Юрий Мешков занимал пост главы республики 1994–1995 годах, когда Крым имел статус автономии в составе Украины. Затем его должность упразднили, конституцию Крыма ликвидировали.