Единственный источник питьевой воды назвали опасным в Курганской области

«В прошлом году жители села Шмаково обратились к нам по поводу того, что в их общественных колодцах плохая вода. Мы нашли нарушения, связанные с оборудованием колодцев и качеством воды», — пояснил начальник Кетовского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курганской области Алексей Шаленин.

Суд обязал администрацию района устранить нарушения в селе.

Согласно экспертизе питьевая вода в трех колодцах не отвечает требованиям СанПиНа. Случаи заболеваний пока не зафиксировали. Однако стало ясно, что потребление воды из общественных источников может стать причиной острых кишечных инфекций.

Предполагается, что администрация сельского совета проведет ремонт оборудования и дезинфекцию. Также необходимо организовать контроль за качеством воды.