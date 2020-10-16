Единственный дельфинарий в Петербурге может закрыться

По данным пресс-службы, это произойдет из-за того, что истекает срок аренды помещения. Собственник отказался продлевать договор, так как оно находится в плохом состоянии и нужен ремонт.

«Если город в течение октября 2020 года не сможет предложить нам альтернативное помещение, мы вынуждены будем временно переехать в другой регион», — заключили в пресс-службе.