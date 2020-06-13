Единственную причину для изъятия детей у взрослых назвали в РПЦ

Детей из семей должны забирать только в случае домашнего насилия. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Единственным критерием [для изъятия детей из семьи] может быть домашнее насилие, я думаю», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

В качестве примера священнослужитель привет ситуацию, когда в семье оба родителя и один из них страдает алкоголизмом. Ребенок постоянно подвергается насилию, а его здоровью и жизни угрожает опасность. В этом случае необходимо забрать ребенка из семьи.

При этом Иларион отметил, что из-за материальных проблем нельзя изымать детей. Такие ситуации — «повод позаботиться об этой семье и создать условия для развития детей в ней».

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что систему органов опеки необходимо серьезно реформировать. По словам митрополита, иногда органы опеки подходят формально к своей работе или не справляются с ней.

«Мы очень часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье и при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания», — подчеркнул Иларион.

Он заключил, что защищать детей от домашнего насилия нужно. Но также должны быть крепкие семьи, которые могут воспитывать детей, не боясь, что к ним может кто-то вторгнуться.