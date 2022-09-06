«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 21:04)

«Единственное решение». Идею сменить хиджабы на платки в школах назвали разумной

Религиовед Табак заявил, что хиджабы в школах можно заменить на платки

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Ношение религиозной одежды школьниками является острой проблемой, рассказал «360» религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак. По его мнению, вместо хиджабов девочки могут надевать в школу другие головные уборы.

Эксперт напомнил, что и в православных школах, и в исламских девочки носят головные уборы. Но в светских учебных заведениях ситуация обстоит несколько иначе.

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«Что касается обычной школы, <…> ситуация достаточно острая, межконфессиональная. Если бы она была спокойной, то каждый носил бы все что хочет и это никого не касалось бы. Когда ситуация напряженная, надо решать этот вопрос», — отметил Табак.

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По его словам, проблему решить довольно сложно. Невозможно ввести единую школьную форму, как это было в СССР, — особенно на Кавказе, где «обострены мусульманские чувства».

«Может быть, имеет смысл ввести как бы общую норму такого платка, которая не запрещена в исламе. <…> Возможно, это единственное решение. Потому что совсем ничего не носить — это нарушение мусульманских обычаев, тем более в этих регионах», — добавил Табак.

Специалист напомнил, что в 20-е годы прошлого века комсомолки носили красные платки. Он предложил ввести нечто подобное, что отвечало бы интересам всех заинтересованных сторон.

Так религиовед прокомментировал предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана. В эфире радиостанции «Говорит Москва» парламентарий предложил заменить классический хиджаб для девочек платком, более-менее похожим на обычный головной убор.

В Нижневартовске мужчина набросился на врача за то, что он осмотрел его супругу в хиджабе. Медик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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