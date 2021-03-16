Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса стала куклой Barbie

Matell создала куклу Barbie по образу единственной девушки-космонавта Роскосмоса Анны Кикиной. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В этом году исполняется ровно 60 лет с того дня, когда человек впервые полетел в космос. В преддверии большой даты Barbie стала Анна Кикина — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса», — рассказали в Matell.

Источник фото: пресс-служба компании Matell в России

Сама Кикина отметила, что вовсе не обязательно, чтобы каждая девочка во время игры с такой куклой захотела стать космонавтом.

«Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — приводит ТАСС слова девушки-космонавта. Barbie отмечает выдающихся женщин разных профессий во всем мире и делает куклы по их подобию. В России таким образом наградили Полину Гагарину и Ляйсан Утяшеву.

Анна Кикина проходит подготовку к полету на орбиту в составе российского отряда космонавтов с 2012 года. В интервью РИА «Новости» она рассказала, что полеты в космос — это то, чем она захотела заниматься почти 10 лет назад и с тех пор «загорелась желанием самореализации в этой профессии».