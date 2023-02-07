07 февраля 2023, 14:41
Единственная дочь Эминема Скотт Мэтерс собралась замуж
Хейли Джейд Скотт Мэтерс, которая является единственной дочкой Эминема, объявила о своей помолвке с Эваном Макклинтоком. Об этом сообщило РИА ФАН.
Дочь рэпера опубликовала в социальных сетях фотографию со стоящим перед ней на колене женихом с кольцом. На предложение руки и сердца Скотт Мэтерс ответила согласием.
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«Краткий обзор выходных… 04.02.2023. Я люблю тебя, Эван», — написал Скотт Мэтерс.
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Девушка встречается со своим женихом уже семь лет. Они познакомились еще во время учебы в колледже, но долгое время пара не афишировала свои отношения.
Свадьбы
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