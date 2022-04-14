Единовременные выплаты от России получили свыше 4,7 тысячи жителей Украины

Боле 4,7 тысячи жителей Украины получили от России единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил источник ТАСС. По его данным, в общей сложности сумма выплат составила 47 миллионов рублей.

Собеседник агентства уточнил, что от граждан Украины сегодня приняли принято пять тысяч заявлений по оказанию материальной помощи. Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на Украине могут получить социально незащищенные слои населения, пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы.

Единовременная выплата по указу президента РФ Владимира Путина полагается всем эвакуированным из Донбасса беженцам. Для получения денег нужно заполнить заявление, в котором указать данные паспорта и банковский счет. Также потребуется копия паспорта, свидетельство о рождении на каждого ребенка и копия лицевой стороны банковской карты.

Источник ТАСС добавил, что по информации на утро 14 апреля число жителей ЛНР и ДНР и Украины, приехавших в Россию, превысило 790 тысяч человек, среди них более 150 тысяч детей. Среди прибывших — 200 тысяч граждан России, свыше 440 тысяч граждан Донецкой и Луганской народных республик, а также более 128 тысяч граждан Украины и других стран.

В 43 регионах России развернуты 469 пунктах временного размещения для беженцев. В них разместили более 32 тыс. человек.