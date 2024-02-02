Общество 02 февраля 2024, 19:16 Единовременную выплату участникам СВО подняли на Кубани до 300 тыс. рублей Власти Кубани увеличили единовременную выплату участникам СВО до 300 тыс. рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Краснодарского края приняли решение увеличить единовременную выплату участникам спецоперации с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что все меры поддержки, оказываемые военнослужащим в зоне спецоперации и их семьям, продолжат в 2024 году.

Реклама

«Принял решение еще на 100 тысяч рублей увеличить размер единовременной выплаты жителям края — участникам специальной военной операции. Размер единовременной выплаты участникам СВО в крае теперь составляет 300 тысяч рублей», — сказал он.

Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей получат жители, подписавшие контракт после 1 февраля 2024 года. Речь идет о бойцах, направленных с территории Краснодарского края в военные части и добровольческие формирования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.