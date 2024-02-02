02 февраля 2024, 19:16
Единовременную выплату участникам СВО подняли на Кубани до 300 тыс. рублей
Власти Кубани увеличили единовременную выплату участникам СВО до 300 тыс. рублей
Власти Краснодарского края приняли решение увеличить единовременную выплату участникам спецоперации с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что все меры поддержки, оказываемые военнослужащим в зоне спецоперации и их семьям, продолжат в 2024 году.
Реклама
«Принял решение еще на 100 тысяч рублей увеличить размер единовременной выплаты жителям края — участникам специальной военной операции. Размер единовременной выплаты участникам СВО в крае теперь составляет 300 тысяч рублей», — сказал он.
Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей получат жители, подписавшие контракт после 1 февраля 2024 года. Речь идет о бойцах, направленных с территории Краснодарского края в военные части и добровольческие формирования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Выплаты в России
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Краснодарский край
Реклама
Реклама