25 ноября 2022, 01:30
Единовременное пособие при рождении ребенка предложили увеличить
Депутаты ЛДПР предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч
Депутаты Госдумы предложили повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка. Сумму хотят увеличить до 30 тысяч рублей. О законопроекте в своем Telegram-канале сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
«Увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 20 472 до 30 000 рублей предлагаем в преддверии Дня матери», — написал он.
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Изменения захотели внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Как отметили авторы документа, в сложившихся крайне непростых экономических условиях необходимо поддержать семьи и детьми. Одной из мер является единовременное пособие, которое помогает компенсировать часть расходов при появлении ребенка на свет.
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«Рождение малыша всегда связано с большими расходами. И один из лучших подарков, который можно сделать мамам — поддержать их материально. Вне зависимости от доходов и всяческих критериев», — заявил Нилов.
Разработанный законопроект уже направили на отзыв правительства. Если инициативу одобрят, то она начнет действовать с 1 февраля 2024 года.
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