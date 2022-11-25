Общество 25 ноября 2022, 01:30 Единовременное пособие при рождении ребенка предложили увеличить Депутаты ЛДПР предложили повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 30 тысяч Unsplash

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Депутаты Госдумы предложили повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка. Сумму хотят увеличить до 30 тысяч рублей. О законопроекте в своем Telegram-канале сообщил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с 20 472 до 30 000 рублей предлагаем в преддверии Дня матери», — написал он.

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Изменения захотели внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Как отметили авторы документа, в сложившихся крайне непростых экономических условиях необходимо поддержать семьи и детьми. Одной из мер является единовременное пособие, которое помогает компенсировать часть расходов при появлении ребенка на свет.

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«Рождение малыша всегда связано с большими расходами. И один из лучших подарков, который можно сделать мамам — поддержать их материально. Вне зависимости от доходов и всяческих критериев», — заявил Нилов.

Разработанный законопроект уже направили на отзыв правительства. Если инициативу одобрят, то она начнет действовать с 1 февраля 2024 года.