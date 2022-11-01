Единовременное пособие на рождение ребенка начали оформлять на госуслугах | 360°

Общество 01 ноября 2022, 13:20 Единовременное пособие на рождение ребенка начали оформлять на госуслугах Минцифры России: единовременное пособие при рождении ребенка можно оформить на госуслугах freepik

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Неработающие россияне могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка на портале «Госуслуги». Новый сервис запустили совместно с Пенсионным фондом России, сообщило Минцифры.

На пособие могут претендовать родители, в том числе приемные, а также опекуны и усыновители. При этом они должны быть безработными либо студентами очного отделения вуза и колледжа.

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Им выплатят на карту или через почтовое отделение 20 472,77 рубля. Заявление нужно успеть подать в течение полугода со дня рождения ребенка. Теперь сделать это можно дистанционно, через госуслуги. Сервис называется «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих».

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При оформлении заявки достаточно ввести фамилию, имя, отчество, номер паспорта, контактный телефон, адрес, электронную почту и данные ребенка — номер свидетельства о рождении и СНИЛС. Если понадобятся дополнительные документы, например, решение суда об усыновлении или зарубежный документ о рождении, родителю в личном кабинете придет уведомление.