Единороссы принесли конфеты челябинскому диабетику. В партии назвали видео провокацией

Жительница Челябинска опубликовала видео, на котором представители партии «Единая Россия» пытаются подарить коробку конфет. По ее мнению, в обмен на это гости попросили зарегистрироваться на сайте партии. В «Единой России» уверены, что это провокация.

«Если вы ставите целью дискредитировать партию путем распространения подобных скандальных хоум-видео, то это вряд ли можно назвать честной, открытой политической борьбой», — заявил 31tv.ru секретарь регионального отделения партии Андрей Шмидт.

Он подчеркнул, что если подобные нарушения и впрямь существуют, то «Единая Россия» во всем разберется.

Видео появилось в пабликах социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах женщина прогнала незваных гостей и сказала, что в следующий раз ждет «Единую Россию» со скалкой.

«Они хотят, чтобы мы проголосовали за тех, кто нас убивает этими конфетами. Нет лекарств, нет образования, нет социальной защиты. Людей загнали в „человейники“. И они теперь ходят и предлагают конфеты, чтобы мы зарегистрировались на сайте самоубийц», — возмутилась жительница Челябинска.