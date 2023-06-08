Общество 08 июня 2023, 13:37 Единоразовые выплаты по 10 тыс. рублей начислят жителям Белгородской области с 9 июня Гладков: единовременные выплаты покинувшим дома жителям начнутся с 9 июня Telegram

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Жители Шебекинского и Грайворонского округов, которым пришлось покинуть дома из-за обстрелов со стороны Украины, с 9 июня начнут получать первые единоразовые выплаты. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Федеральные средства уже поступили в областной бюджет. Сегодня формируем списки и передаем на оплату первой меры поддержки», — уточнил он.

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Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Средства начнут поступать 9 июня. Выплаты за частичную утрату имущества первой необходимости — по 50 тысяч на каждого члена семьи — планируют начать выплачивать на следующей неделе.

«Сегодня опубликуем порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей», — добавил губернатор.

Гладков добавил, что кабмин выделил области средства, чтобы власти могли устроить всех, кто покинул свои дома из-за обстрелов, в пунктах временного размещения в безопасных районах региона.

«Наши жители в ПВР будут обеспечены всем необходимым абсолютно бесплатно: проживание, питание и все самое необходимое», — заверил он.