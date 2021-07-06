Единого перевозчика для школьников предложили создать в России

В России предложили создать единого оператора для организации перевозки школьников. С такой инициативой в адрес правительства выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), сообщил РБК.

По данным сайта, председатель ООП Илья Зотов 2 июля отправил письмо с этим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. Аналогичное послание получил и председатель «Единой России», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В пресс-службе правительства рассказали, что письмо сейчас находится на рассмотрении. В «Единую Россию» оно пока не поступало, отметил источник в партии.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию в апреле сообщил, в течение четырех лет закупят 16 тысяч новых школьных автобусов. На эти цели из федерального бюджета запланировали выделить 35 миллиардов рублей.

В феврале директор Института изучения детства Наталья Агре отправила главе Министерства просвещения Денису Мантурову письмо с жалобой на небезопасные автобусы для дошкольников, в которых нет специальных креплений.