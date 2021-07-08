Проектные работы единого кампуса СПбГУ завершатся к концу 2021 года

Проектные работы единого кампуса СПбГУ в Пушкинском районе сейчас в самом разгаре. Пандемия коронавируса никак не повлияла на работу с проектной документацией и в целом на сроки реализации проекта, сообщил Piter.TV.

По окончанию проектных работ стартует государственная экспертиза проекта, это произойдет в четвертом квартале 2021 года — первом квартале 2022 года.

Само строительство начнется в 2023 году. Однако сначала территорию развития СПбГУ должны включить в Федеральную адресную инвестиционную программу. На территории будущего кампуса первыми появятся учебные и учебно-лабораторные корпуса, после этого свои места займут административные и хозяйственные здания.

В едином кампусе СПбГУ, как предполагается, будут учиться и жить 25 тысяч студентов и работать четыре тысячи преподавателей и тысяча научно-технических сотрудников. На территории планируют построить также гостиницу, научно-исследовательский и амбулаторно-диагностический блоки, университетскую клинику, спортивный комплекс с бассейном и катком. Кроме того, рядом с кампусом появится технологическая долина.

По задумке автором проекта, пользоваться объектами кампуса смогут и простые горожане.