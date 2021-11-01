Единое ведомство для помощи семье и детям появится в России

Комиссия по централизации полномочий в сфере защиты семьи и детей заработала в правительстве. Она положит начало формированию единого ведомства, которое будет заниматься подобными вопросами.

Новую комиссию возглавила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщила газета «Известия». Рабочая группа будет заниматься централизацией передаваемых полномочий в сфере защиты семьи и детей. Также она будет работать над вопросами, связанными с опекой и попечительством и разработкой мер поддержки.

«Планируется выработать оптимальную модель организации деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан и разработать план поэтапного перехода субъектов Российской Федерации к указанной оптимальной модели», — сообщили в правительстве.

Это значит, что комиссия должна решить, нужно ли предоставить полномочия в сфере семейной политики одному ведомству.

По словам председателя правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александра Спивака, комиссия не будет постоянной. Рабочая группа станет шагом к созданию единого ведомства, которое займется защитой семьи и детей.