Единое тарифное законодательство появится в России. Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период в конце июня утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Концепцию подготовила ФАС, сообщили газете «Известия» в антимонопольной службе.

Для реализации предусмотренных документом принципов регулирования будет сформирована законодательная база. Ее основой станет принятие Единого тарифного закона. В антимонопольной службе уточнили, что сейчас он дорабатывается. Все положения концепции в один закон уместить невозможно, добавили там, поэтому параллельно готовятся изменения в существующие правительственные постановления, акты, отраслевые законы.

Концепция предполагает запрет в течение минимум трех лет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций. При этом в ФАС отметили, что по заявкам органов регулирования или компаний срок может быть увеличен.

В числе изменений также — сохранение РСО всей дополнительной прибыли (экономии) на инвестиционные мероприятия.

В планах также выстраивание системы мер господдержки регулируемых отраслей экономики (в том числе посредством разработки национальных проектов), снижение барьеров для доступа на эти рынки новых участников, а также установление экономически обоснованных тарифов, в том числе с применением «эталонного» принципа их формирования, и создание Единой тарифной платформы.

Бизнес в целом поддерживает изменения, отмечая, что принятие концепции — верный шаг на пути к обеспечению стабильного тарифного регулирования в стране.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил возмещать россиянам часть средств, потраченных на оплату услуг ЖКХ. Деньги на это можно выделить из федерального бюджета. Он считает целесообразным снижение тарифов для россиян и перекладывание обязанности подсчитывать «выпадающие» доходы энергетиков на кабмин.