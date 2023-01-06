Общество 06 января 2023, 18:34 Единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей в России Соцфонд: в России единое пособие оформили родителям 80 тысяч детей РИА «Новости»

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Единое пособие в России уже оформили родителям 80 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда страны.

«Единое пособие назначили уже на 80 тысяч детей до 17 лет. На следующей неделе начнутся первые выплаты», — подчеркнули в ведомстве.

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Всего в Социальный фонд поступило 670 тысяч заявлений на получение новой выплаты. Кроме того, средства получат и 1,5 тысячи беременных, по которым уже вынесли положительные решения.

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В течение первых дней года Социальный фонд одобрил заявки на выплаты 33 тысячам первенцев, родившимся до конца 2022-го.

Новая выплата заменила собой пять мер поддержки, действовавших ранее. Единое пособие назначают семьям, чей доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Родители и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. При назначении выплаты также учитывают в комплексе занятность родителей, имущество семьи и размера дохода.