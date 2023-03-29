Общество 29 марта 2023, 23:05 Единое пособие назначили в новых регионах России на 92 тысячи детей Соцфонд: в новых регионах России назначили единое пособие на 92 тысячи детей Публичное достояние

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Единое пособие в новых российских регионах оформили родителям 92 тысяч детей. Такие данные опубликовал Социальный фонд России на своем сайте.

«Социальный фонд назначил единое пособие на 92 тысячи детей в новых субъектах», — говорится в сообщении.

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Выплату получают 1,3 тысячи беременных женщин, которые живут в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В новых регионах чаще всего для оформления единого пособия используют «Госуслуги». Заявления при помощи портала подали 79% семей.

Сейчас единое пособие в России выплачивается семьям, воспитывающим 4,2 миллиона детей. Жители новых российских субъектов могут обратиться за получением выплаты и за пределами своих регионов при наличии российского гражданства.

Единое пособие назначают семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Социальный фонд ЛНР ранее перечислил трем тысячам жителей республики первые ежемесячные денежные выплаты по законодательству РФ.