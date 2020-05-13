Пирогов напомнил, что власть пытается бороться с хамящими чиновниками, в частности с помощью штрафов. Несмотря на это, по мнению специалиста, подобных случаев все равно не избежать.

«Единичные случаи будут всегда», — выразил уверенность эксперт.

Он заметил, что в связи с глобальной информатизацией общество стало гораздо сильнее реагировать на неадекватные слова тех или иных чиновников.

«Каждое неосторожное, глупое или даже вырванное из контекста заявление наносит ущерб всей массе чиновников, которые в большинстве достаточно адекватные и приличные люди», — обратил внимание собеседник информагентства.