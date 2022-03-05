«Единая система поддержки семей»: Путин пообещал продолжить индексацию пособий и пенсий

Российские власти не откажутся от индексаций социальных пособий и пенсий. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Все социальные пособия мы будем в соответствии с имеющимися у нас планами индексировать, как и положено. И пенсии, и социальные пособия, они все будут индексироваться», — сказал Путин.

Также российский лидер пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в РФ единой системы поддержки семей от беременности до достижения детьми 18 лет.

Ранее Путин назвал тяжелым решением о начале специальной военной операции на Украине. Он отметил, что российские военнослужащие четко исполняют все поставленные перед ними задачи.